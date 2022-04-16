NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 500 Euro belassen. Analystin Chloe Lemarie stellte in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie ihre Leitlinien für das Jahr 2026 in der Luftfahrt- und Rüstungsindustrie vor, wobei letztere Werte ihr bevorzugtes Segment sind - mit Renk als neuem "Top Pick" nach den jüngsten Kurskorrekturen in der Branche. Während sie ihre Kaufempfehlung für den Flugzeugbauer Airbus aufgab, bezeichnete sie den Triebwerksbauer MTU als weiterhin erste Wahl in der zivilen Luftfahrtindustrie./tih/he;