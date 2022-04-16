Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’188 0.3%  SPI 18’220 0.3%  Dow 48’892 -0.4%  DAX 24’539 0.9%  Euro 0.9162 0.1%  EStoxx50 5’948 1.0%  Gold 4’842 -10.0%  Bitcoin 64’668 0.0%  Dollar 0.7728 1.0%  Öl 70.7 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Microsoft951692Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335SAP345952NVIDIA994529Rheinmetall345850Novartis1200526ABB1222171
Top News
Rekordjahr 2026 erwartet: Xtrackers sieht neue Trends am ETF-Markt
NVIDIA-Aktie schwächelt dennoch: China erteilt wohl Freigabe für DeepSeek-Chips
Apple-Aktie fester: iKonzern steigert Umsatz und Gewinn - Erwartungen übertroffen
Tesla-Aktie im Aufschwung: Spekulationen über SpaceX-Allianz mit Tesla und xAI im Blick
Depot-Vergleich: Die besten Online Broker der Schweiz im Test
Suche...
eToro entdecken

MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0

334.00
CHF
0.00
CHF
0.00 %
17:30:00
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.01.2026 20:53:00

MTU Aero Engines Buy

MTU Aero Engines
342.51 CHF 0.49%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 500 Euro belassen. Analystin Chloe Lemarie stellte in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie ihre Leitlinien für das Jahr 2026 in der Luftfahrt- und Rüstungsindustrie vor, wobei letztere Werte ihr bevorzugtes Segment sind - mit Renk als neuem "Top Pick" nach den jüngsten Kurskorrekturen in der Branche. Während sie ihre Kaufempfehlung für den Flugzeugbauer Airbus aufgab, bezeichnete sie den Triebwerksbauer MTU als weiterhin erste Wahl in der zivilen Luftfahrtindustrie./tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 13:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 13:07 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Buy
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
500.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
369.20 € 		Abst. Kursziel*:
35.43%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
374.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33.69%
Analyst Name::
Chloe Lemarie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse