Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
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Microsoft Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Microsoft mit einem Kursziel von 600 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die überarbeitete Vereinbarung der Partnerschaft mit OpenAI bewertet der Analyst Raimo Lenschow insgesamt positiv für den Softwareriesen. Beide Parteien bewegten sich auf eine unabhängigere Zukunft zu, und die neue Vereinbarung scheine für Microsoft wie OpenAI wesentlich praktikabler zu sein, schrieb er in einer Einschätzung vom Montag./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Overweight
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 600.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 424.82
|
Abst. Kursziel*:
41.24%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 425.09
|
Abst. Kursziel aktuell:
41.15%
|
Analyst Name::
Raimo Lenschow
|
KGV*:
-
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