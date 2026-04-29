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30.04.2026 06:41:06

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 640 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Resultate des dritten Geschäftsquartals seien solide gewesen, schrieb Rishi Jaluria am Donnerstag nach dem Bericht. Das Wachstum der Cloud-Computing-Plattform Azure nehme Fahrt auf./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 00:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 00:29 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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