Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Microsoft von 515 auf 500 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Kash Rangan hob seine Schätzungen für KI-bezogene Investitionen in den Jahren 2026 und 2027 an und kappte daher seine Prognosen für den Barmittelzufluss moderat, wie aus einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar hervorgeht. Der daraus resultierende, kurzfristige Druck auf die Aktien sollte aber durch eine Geschäftsbeschleunigung bei der Cloud-Plattform Azure gelindert werden./gl/ag;

