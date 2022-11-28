Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
AXA Aktie 486352 / FR0000120628

38.05
CHF
11.02
CHF
40.77 %
28.11.2022
SWX
30.10.2025 20:36:48

AXA Overweight

AXA
36.39 CHF -0.02%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Axa nach Umsatzzahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Während die Umsätze in den ersten neun Monaten des Jahres im Rahmen der Erwartungen gelegen hätten, habe das Neugeschäft im Bereich Lebensversicherungen enttäuscht, schrieb Farooq Hanif in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies zudem auf eine möglicherweise negative Preisentwicklung für Axa XL (Sach-, Haftpflicht- und Spezialrisiken) im dritten Quartal./ck/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 17:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 17:41 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

