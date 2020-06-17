AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251
86.95CHF
41.82CHF
92.67 %
17.06.2020
SWX
30.10.2025 20:50:59
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AB Inbev nach Quartalszahlen von 63 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Fixierung des Marktes auf das Mengenwachstum des Brauereikonzerns sei eine Kaufgelegenheit, schrieb Edward Mundy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die operativen Geschäftsprozesse verbesserten sich, und der Biermarkt dürfte sich nach einigen schwierigen Jahren erholen./rob/ck/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 15:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 15:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
64.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
53.68 €
Abst. Kursziel*:
19.23%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
52.02 €
Abst. Kursziel aktuell:
23.03%
Analyst Name::
Edward Mundy
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse