Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’263 -0.4%  SPI 17’005 -0.3%  Dow 47’926 0.6%  DAX 24’107 -0.1%  Euro 0.9279 0.0%  EStoxx50 5’687 -0.3%  Gold 3’995 1.3%  Bitcoin 86’671 -1.6%  Dollar 0.8019 0.3%  Öl 64.8 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
ETH-Transfer wirft Fragen auf: Plant die Ethereum Foundation einen Verkauf?
Tesla-Aktie: "Mad Max"-Funktion kehrt in Teslas Fahrassistenz zurück
EON SE-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform
Volkswagen (VW) vz-Analyse: Bernstein Research verleiht Volkswagen (VW) vz-Aktie Market-Perform in jüngster Analyse
Ausblick: Coinbase legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
200.- Saxo-Deal
30.10.2025 15:42:36

Knappe Kapazitäten bremsen Microsoft-Wachstum - Aktie fällt

(Ausführliche Fassung)

REDMOND (awp international) - Microsoft bleibt dank einer weiter hohen Nachfrage nach Produkten rund um Künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Dienste auf rasantem Wachstumskurs. Der Umsatz könnte aber noch höher sein - nach wie vor reicht die Kapazität bei den Datenzentren nicht aus, um die komplette Nachfrage nach Cloud-Dienstleistungen zu befriedigen. Dies sagte Finanzchefin Amy Hood bei der Telefonkonferenz nach der Vorlage der Zahlen am Mittwochabend.

Im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2025/26 (30. Juni) stieg der Umsatz im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 18 Prozent auf 77,7 Milliarden US-Dollar (67 Mrd Euro). Der operative Gewinn legte um fast ein Viertel auf 38 Milliarden Dollar zu. Unter dem Strich blieben mit knapp 28 Milliarden Dollar rund zwölf Prozent mehr als vor einem Jahr hängen.

Die in diesem Jahr gut gelaufene Aktie des Unternehmens gab im frühen US-Handel zuletzt um gut zwei Prozent nach. Händler führten dies unter anderem darauf zurück, dass es keine konkreten Aussagen zu den Erwartungen im KI-Geschäft gab. Ausserdem sei der um Sondereffekte bereinigte Gewinn nur etwas besser als erwartet ausgefallen.

Microsoft gehört gemeinsam mit Apple nach Nvidia zu den weltweit wertvollsten Unternehmen. Apple und Microsoft kommen derzeit auf einen Börsenwert von etwa vier Billionen Dollar und haben damit aktuell einen Rückstand von rund einer Billion auf Nvidia, den Hauptprofiteur des KI-Booms an den Finanzmärkten.

Der Chiphersteller übersprang am Mittwoch als erstes Unternehmen überhaupt die Schwelle von 5 Billionen Dollar bei der Marktkapitalisierung./zb/he/he

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Etienne Jornod (OM Pharma): Führung, Erfolg & Pharma-Strategie- zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morning Call spricht die Schweizer Unternehmer-Ikone Etienne Jornod (OM Pharma) mit François Bloch und Olivia Hähnel (BX Swiss) über Führung, Wachstum, Kooperationen, seine Zeit bei der NZZ und darüber, warum Zuhören der wichtigste Leadership-Skill ist.

Die perfekte Folge für alle, die sich für Pharmastrategien, Galenica/Vifor und Unternehmertum interessieren.

🎯 Themen im Interview mit Etienne Jornod (OM Pharma)

– Antrieb und Führungsphilosophie eines Unternehmers
– Erfolgsweg von Galenica – Lehren aus Jahrzehnten Führung
– Frauenquote, Teamkultur und Leadership bei OM Pharma
– Internationale Expansion: China, USA und neue Märkte
– Forschung, Druck und Verantwortung in der Pharmaindustrie
– Inspiration, Balance und persönliche Haltung zum Erfolg
– Zukunftsvisionen: Schweiz, Unternehmertum und Investments

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Etienne Jornod (OM Pharma): Führung, Erfolg & Pharma-Strategie- zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

13:42 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf OC Oerlikon Corp AG
10:00 UBS Logo UBS KeyInvest: USA - Aktienhausse und kein Ende / Industriekonzerne - Gemischte Signale
10:00 SMI weiter auf Abwegen
09:36 Marktüberblick: Bilanzsaison im Fokus
09:00 Rohstoffmärkte im Wirbelwind der Weltpolitik
29.10.25 Etienne Jornod (OM Pharma): Führung, Erfolg & Pharma-Strategie- zu Gast im BX Morningcall
28.10.25 Logo WHS Starbucks Aktienanalyse vor den Zahlen – beim Geschäftsmodell dreht sich nicht unbedingt alles um die Kaffeebohne
24.10.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adecco, Barry Callebaut
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’821.95 18.97 S2S3VU
Short 13’059.96 13.94 BK6SXU
Short 13’578.71 8.82 UJOBSU
SMI-Kurs: 12’263.15 30.10.2025 15:40:35
Long 11’737.17 19.12 SHFB5U
Long 11’450.10 13.28 BZDS0U
Long 10’950.93 8.76 BBFSEU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
adidas-Aktie fällt dennoch zurück: Gewinne sprudeln
BASF-Aktie steigt: Besseres Ergebnis als erwartet - Aktienrückkauf beginnt im November -- Sparkurs bei Investitionen
Idorsia-Aktie rutscht ab: Quviviq treibt Umsatz kräftig an
Mercedes-Benz-Aktie höher: Anleger reagieren positiv auf Sparprogramm und Rückkäufe
Bernstein Research veröffentlicht Investment-Empfehlung: adidas-Aktie mit Outperform
NVIDIA-Aktie dank Milliardendeal im Plus - Nokia springt zweistellig hoch
Nach US-Zinsentscheid: US-Börsen schliessen uneins -- SMI und DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus - Nikkei mit Allzeithoch
Novo-Nordisk-Aktie schwächer: Dänen wollen Pfizer Metsera-Übernahme wegschnappen
ETH-Transfer wirft Fragen auf: Plant die Ethereum Foundation einen Verkauf?

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
15:54 ROUNDUP: Entwicklungsministerin wirbt um Investitionen in die Ukraine
15:49 ANALYSE-FLASH: UBS belässt Hellofresh auf 'Buy' - Ziel 10,80 Euro
15:44 ROUNDUP: VW-Konzernchef Blume: 'Wir kümmern uns um Zwickau'
15:44 Rohstoffagentur sieht deutsche Rüstungspläne in Gefahr
15:42 ROUNDUP: Auto, Bahn, D-Ticket - die Beschlüsse der Verkehrsminister
15:40 ROUNDUP: Knappe Kapazitäten bremsen Microsoft-Wachstum - Aktie fällt
15:40 ROUNDUP 2: Deutsche Inflation lässt nach - aber weiter über zwei Prozent
15:34 ROUNDUP/Aktien New York: Dow im Plus - Nasdaq schwach - Viel Neues zu verdauen
15:34 ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Airbus auf 205 Euro - 'Hold'
15:34 ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Microsoft auf 575 Dollar - 'Overweight'