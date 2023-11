ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Microsoft angesichts der Ignite-Konferenz des Softwarekonzerns in Seattle auf "Buy" mit einem Kursziel von 400 US-Dollar belassen. Der Fokus habe auf dem Cloud-Computing-Service Azure sowie - wie erwartet - auf Produkten rund um Künstliche Intelligenz (KI) gelegen, schrieb Analyst Karl Keirstead in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sei zuversichtlich, was die KI-Story von Microsoft im kommenden Jahr betreffe./ck/tih;