01.10.2025 21:16:36
Wie sich der US-Regierungsstillstand auf Dollar, Euro und Franken auswirkt
Im US-Devisenhandel ist es bislang ruhig geblieben.
Auch im Tagesverlauf tat sich nicht viel. Daran änderte auch das Urteil des obersten US-Gerichts, dem Supreme Court, im Fall Lisa Cook nichts. Das Fed-Mitglied darf vorerst im Amt zu bleiben. Das Gericht stellte einen Antrag der Regierung bis zu einer mündlichen Anhörung in dem Fall zurück. Diese soll nach Gerichtsangaben im kommenden Januar stattfinden.
US-Präsident Donald Trump war im Streit um die Entlassung Cooks im vergangenen Monat vor den Supreme Court gezogen. Er bat das höchste US-Gericht, die Entscheidung einer unteren Instanz auszusetzen, die ihn bislang davon abhält, Lisa Cook zu entlassen. Trump will das Fed-Mitglied angeblich wegen Hypothekenbetrugs loswerden.
Trump übt allerdings schon länger Druck auf das Fed aus. Er forderte auch mehrfach den Rücktritt des derzeitigen Fed-Chefs Jerome Powell - obwohl weiter unklar ist, ob er ihn tatsächlich feuern darf.
awp-robot/tp/rw
Zürich (awp)
|USD/JPY
|147.0950
|-0.7800
|-0.53
