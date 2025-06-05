Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
JCDecaux Aktie 1140587 / FR0000077919

14.67
CHF
1.36
CHF
10.22 %
05.06.2025
BRXC
01.10.2025 11:03:54

JCDecaux Neutral

JCDecaux
14.67 CHF 10.22%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für JCDecaux von 18,30 auf 17,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Tate rechnet laut seinem Ausblick auf die Berichtssaison europäischer Spezialisten für Außenwerbung mit niedrig-einstelligem Rückgang des Wachstums aus eigener Kraft. Im Vorjahr sorgten nämlich Großereignisse wie die Fußball-Europameisterschaft und die Olympiade für Auftrieb. Zudem belaste aktuell das schwache Wirtschaftsumfeld./ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 16:45 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Neutral
Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
17.80 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
15.27 € 		Abst. Kursziel*:
16.57%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
14.87 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19.70%
Analyst Name::
James Tate 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:03 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11.09.25 JCDecaux Market-Perform Bernstein Research
05.08.25 JCDecaux Neutral UBS AG
04.08.25 JCDecaux Hold Deutsche Bank AG
01.08.25 JCDecaux Neutral JP Morgan Chase & Co.
