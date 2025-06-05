JCDecaux Aktie 1140587 / FR0000077919
JCDecaux Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für JCDecaux von 18,30 auf 17,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Tate rechnet laut seinem Ausblick auf die Berichtssaison europäischer Spezialisten für Außenwerbung mit niedrig-einstelligem Rückgang des Wachstums aus eigener Kraft. Im Vorjahr sorgten nämlich Großereignisse wie die Fußball-Europameisterschaft und die Olympiade für Auftrieb. Zudem belaste aktuell das schwache Wirtschaftsumfeld./ag/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Neutral
|
Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
17.80 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
15.27 €
|
Abst. Kursziel*:
16.57%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
14.87 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.70%
|
Analyst Name::
James Tate
|
KGV*:
-
Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|11:03
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.25
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.25
|JCDecaux Neutral
|UBS AG
|04.08.25
|JCDecaux Hold
|Deutsche Bank AG
|01.08.25
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|14.67
|10.22%
