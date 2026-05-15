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Dow Jones im Blick 15.05.2026 22:33:38

Dow Jones aktuell: Dow Jones schlussendlich in der Verlustzone

Dow Jones aktuell: Dow Jones schlussendlich in der Verlustzone

Der Dow Jones bewegte sich letztendlich im Minus.

NVIDIA
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Der Dow Jones notierte im NYSE-Handel zum Handelsende um 1.07 Prozent schwächer bei 49’526.17 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 20.415 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0.439 Prozent auf 49’843.58 Punkte an der Kurstafel, nach 50’063.46 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 49’503.57 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 49’930.26 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der Dow Jones bereits um 0.046 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 15.04.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 48’463.72 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, den Wert von 49’500.93 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.05.2025, wurde der Dow Jones mit 42’322.75 Punkten berechnet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 2.36 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 50’512.79 Punkten. 45’057.28 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Salesforce (+ 3.54 Prozent auf 173.51 USD), Microsoft (+ 3.05 Prozent auf 421.92 USD), Chevron (+ 2.39 Prozent auf 191.10 USD), Cisco (+ 2.32 Prozent auf 118.21 USD) und Visa (+ 1.00 Prozent auf 325.75 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen NVIDIA (-4.42 Prozent auf 225.32 USD), Boeing (-3.80 Prozent auf 220.49 USD), Caterpillar (-3.47 Prozent auf 888.31 USD), Amgen (-2.95 Prozent auf 326.31 USD) und Sherwin-Williams (-2.94 Prozent auf 300.10 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 52’974’298 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 4.717 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

2026 hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9.50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.00 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

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Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
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