NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi rechnet für das dritte Quartal mit einem Umsatz von 35,6 Milliarden Euro bei einer Marge von 7,7 Prozent. Dies schrieb er am Freitag in seinem Ausblick auf den am 25. Oktober angesetzten Bericht./ag/tih;