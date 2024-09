NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach einer gesenkten Ergebnisprognose auf "Overweight" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Auslöser sei ein weiter eingetrübtes Konjunkturumfeld, vor allem geprägt von China, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Um den Bedarf für Anpassungen an den Marktschätzungen einzuordnen, wartet der Experte zunächst noch eine Telefonkonferenz des Autobauers ab./tih/la;