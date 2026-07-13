LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Buy" belassen. Der Luxusgütersektor dürfte sich im zweiten Quartal angesichts des Iran-Kriegs kaum vom schwachen Jahresstart erholt haben, schrieb Adam Cochrane in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison. Mit Blick auf einen enttäuschenden Tourismus und wenig Verbesserung auf dem Markt in China bleibe die Nachfrage mau. LVMH sei jedoch am besten für eine schrittweise Erholung positioniert und trotz hoher Erwartungen der Anleger sein Branchenfavorit./niw/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Buy
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
600.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
490.60 €
|
Abst. Kursziel*:
22.30%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
492.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.72%
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
12:26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09:28
|Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 beginnt Handel im Minus (finanzen.ch)
|
10.07.26
|Börse Paris: CAC 40 schliesst im Plus (finanzen.ch)
|
10.07.26
|Schwacher Handel: So entwickelt sich der CAC 40 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
10.07.26
|Gewinne in Paris: CAC 40 verbucht Gewinne (finanzen.ch)
|
10.07.26
|Börse Paris in Grün: CAC 40 liegt zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
09.07.26
|Aufschläge in Paris: CAC 40 schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09.07.26
|Aufschläge in Paris: CAC 40 mit Kursplus (finanzen.ch)
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|11:42
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|09.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|02.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|29.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|11:42
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|09.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|02.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|29.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|11:42
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|02.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|02.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|29.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.05.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|453.05
|3.17%
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|13:03
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|12:37
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UBS AG
GSK Neutral
|12:34
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UBS AG
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|12:33
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