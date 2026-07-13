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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014

453.05
CHF
13.90
CHF
3.17 %
13:40:07
SWX
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13.07.2026 11:42:31

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
455.65 CHF 1.15%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Buy" belassen. Der Luxusgütersektor dürfte sich im zweiten Quartal angesichts des Iran-Kriegs kaum vom schwachen Jahresstart erholt haben, schrieb Adam Cochrane in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison. Mit Blick auf einen enttäuschenden Tourismus und wenig Verbesserung auf dem Markt in China bleibe die Nachfrage mau. LVMH sei jedoch am besten für eine schrittweise Erholung positioniert und trotz hoher Erwartungen der Anleger sein Branchenfavorit./niw/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Mini Futures Hebel
Steigender LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Buy
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
600.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
490.60 € 		Abst. Kursziel*:
22.30%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
492.95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21.72%
Analyst Name::
Adam Cochrane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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11:42 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
09.07.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.07.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
02.07.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
29.06.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
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