ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für L'Oreal nach Umsatzzahlen für das erste Quartal von 460 auf 467 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die überraschend starken Resultate des Kosmetikkonzerns sollten die meisten Sorgen am Markt lindern, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das zweite Quartal werde wohl das schwierigste im laufenden Jahr. Kurstreiber dürften bis zum dritten Quartal auf sich warten lassen. Es gebe aber Spielraum für weiter steigende Schätzungen für das vergleichbare Wachstum./gl/edh;