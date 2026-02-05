Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34

79.29
CHF
4.08
CHF
5.43 %
15:45:53
BRXC
05.02.2026 14:21:36

London Stock Exchange (LSE) Outperform

London Stock Exchange
79.29 CHF 5.43%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für London Stock Exchange mit einem Kursziel von 13400 Pence auf "Outperform" belassen. Das starke Quartal der Tochter Tradeweb unterstreiche die Diversifizierung der Londoner, schrieb Ben Bathurst am Donnerstag. Er glaubt, dass der jüngste Kursrutsch im Zusammenhang mit vermeintlichen Bedrohungen durch Künstliche Intelligenz übertrieben ist./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:35 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:35 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Outperform
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
134.00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
76.86 £ 		Abst. Kursziel*:
74.34%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
76.80 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
74.48%
Analyst Name::
Ben Bathurst 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)

mehr Nachrichten

Analysen zu London Stock Exchange (LSE)

14:21 London Stock Exchange Outperform RBC Capital Markets
04.02.26 London Stock Exchange Buy UBS AG
02.02.26 London Stock Exchange Overweight Barclays Capital
29.01.26 London Stock Exchange Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.01.26 London Stock Exchange Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
