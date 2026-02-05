London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34
London Stock Exchange (LSE) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für London Stock Exchange mit einem Kursziel von 13400 Pence auf "Outperform" belassen. Das starke Quartal der Tochter Tradeweb unterstreiche die Diversifizierung der Londoner, schrieb Ben Bathurst am Donnerstag. Er glaubt, dass der jüngste Kursrutsch im Zusammenhang mit vermeintlichen Bedrohungen durch Künstliche Intelligenz übertrieben ist./rob/ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:35 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Outperform
|
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
134.00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
76.86 £
|
Abst. Kursziel*:
74.34%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
76.80 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
74.48%
|
Analyst Name::
Ben Bathurst
|
KGV*:
-
Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)
|
12:26
|Schwacher Handel: FTSE 100 präsentiert sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.ch)
|
12:26
|STOXX-Handel STOXX 50 präsentiert sich schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.ch)
|
04.02.26
|STOXX-Handel: STOXX 50-Anleger greifen zu (finanzen.ch)
|
04.02.26
|Zuversicht in London: mittags Pluszeichen im FTSE 100 (finanzen.ch)
|
04.02.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Mittwochmittag schwächer (finanzen.ch)
|
04.02.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Start mit Kursplus (finanzen.ch)
Aktien in diesem Artikel
|London Stock Exchange (LSE)
|79.84
|6.16%
