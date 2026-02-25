London Stock Exchange 85.90 CHF 6.17% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für London Stock Exchange nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 13400 Pence auf "Outperform" belassen. Ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm und die neuen mittelfristigen Ziele des Börsenbetreibers untermauerten gute Wachstumsaussichten, schrieb Ben Bathurst am Donnerstag./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 03:04 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 03:04 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.