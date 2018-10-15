LEG Immobilien 62.51 CHF 2.24% Charts

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LEG nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Nach einem wenig überraschenden zweiten Quartal habe der Immobilienkonzern den Ausblick angehoben, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die neue Zielspanne für die Branchenkennziffer AFFO liege mit 215 bis 225 Millionen Euro leicht über seiner Schätzung von 214 Millionen.

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 01:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 01:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



