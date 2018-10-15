|Kurse + Charts + Realtime
07.08.2025 08:26:00
LEG Immobilien Buy
LEG Immobilien
62.51 CHF 2.24%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LEG nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Nach einem wenig überraschenden zweiten Quartal habe der Immobilienkonzern den Ausblick angehoben, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die neue Zielspanne für die Branchenkennziffer AFFO liege mit 215 bis 225 Millionen Euro leicht über seiner Schätzung von 214 Millionen./rob/tih/mne;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 01:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 01:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy
|
Unternehmen:
LEG Immobilien
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
89.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
71.85 €
|
Abst. Kursziel*:
23.87%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
72.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.09%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu LEG Immobilien
|
06.08.25
|Ausblick: LEG Immobilien gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
06.08.25
|MDAX-Titel LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LEG Immobilien von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
06.08.25
|Freundlicher Handel: MDAX zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
01.08.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.ch)
|
01.08.25
|XETRA-Handel MDAX nachmittags in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
30.07.25
|MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte eine LEG Immobilien-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
29.07.25
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX notiert zum Start des Dienstagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
28.07.25
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zum Ende des Montagshandels in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu LEG Immobilien
|08:26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:24
|LEG Immobilien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.25
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|27.06.25
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|18.06.25
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|LEG Immobilien
|108.45
|4.08%
