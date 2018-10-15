Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
07.08.2025 08:26:00

LEG Immobilien
62.51 CHF 2.24%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LEG nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Nach einem wenig überraschenden zweiten Quartal habe der Immobilienkonzern den Ausblick angehoben, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die neue Zielspanne für die Branchenkennziffer AFFO liege mit 215 bis 225 Millionen Euro leicht über seiner Schätzung von 214 Millionen./rob/tih/mne;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 01:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 01:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy
Unternehmen:
LEG Immobilien 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
89.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
71.85 € 		Abst. Kursziel*:
23.87%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
72.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22.09%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

