NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Krones nach reduzierten Geschäftszielen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 111 Euro belassen. Er halte es für die richtige Entscheidung, dass der Abfüllanlagen-Hersteller sein Erlösziel für 2028 und sein Margenziel nach unten korrigiert habe, schrieb Benjamin Thielmann in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Damit dürften sich nun auch die durchschnittlichen Markterwartungen seinen niedrigeren Prognosen annähern./rob/edh/gl;