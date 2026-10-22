KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
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KRONES Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Krones nach reduzierten Geschäftszielen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 111 Euro belassen. Er halte es für die richtige Entscheidung, dass der Abfüllanlagen-Hersteller sein Erlösziel für 2028 und sein Margenziel nach unten korrigiert habe, schrieb Benjamin Thielmann in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Damit dürften sich nun auch die durchschnittlichen Markterwartungen seinen niedrigeren Prognosen annähern./rob/edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KRONES AG Market-Perform
|
Unternehmen:
KRONES AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
111.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
107.00 €
|
Abst. Kursziel*:
3.74%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
111.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0.18%
|
Analyst Name::
Benjamin Thielmann
|
KGV*:
-
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