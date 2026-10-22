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22.10.2026 12:44:36

KRONES Market-Perform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Krones nach reduzierten Geschäftszielen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 111 Euro belassen. Er halte es für die richtige Entscheidung, dass der Abfüllanlagen-Hersteller sein Erlösziel für 2028 und sein Margenziel nach unten korrigiert habe, schrieb Benjamin Thielmann in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Damit dürften sich nun auch die durchschnittlichen Markterwartungen seinen niedrigeren Prognosen annähern./rob/edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 09:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 09:39 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: KRONES AG Market-Perform
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Benjamin Thielmann 		KGV*:
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