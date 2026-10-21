KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
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21.10.2026 10:10:00
KRONES Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Krones vor Quartalszahlen von 170 auf 167 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Abfüllanlagen-Hersteller dürfte mit einem organischen Umsatzplus von 2,5 Prozent aufwarten, schrieb Lars Vom-Cleff in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Das operative Ergebnis (Ebitda) erwartet der Experte 8 Prozent über dem Vorjahreswert./rob/edh/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KRONES AG Buy
|
Unternehmen:
KRONES AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
167.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
112.40 €
|
Abst. Kursziel*:
48.58%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
114.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45.98%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu KRONES AG
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|KRONES Aktie News: KRONES verliert am Dienstagmittag (finanzen.ch)
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16.10.26
|MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel hätten Anleger an einem KRONES-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
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|KRONES Buy
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|10:10
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|19.10.26
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|Bernstein Research
|15.10.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|14.10.26
|KRONES Buy
|Warburg Research
|22.09.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|10:10
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|KRONES Buy
|Warburg Research
|03.08.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|19.10.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|15.10.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
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|01.08.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
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