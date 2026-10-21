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21.10.2026 10:10:00

KRONES Buy

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Krones vor Quartalszahlen von 170 auf 167 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Abfüllanlagen-Hersteller dürfte mit einem organischen Umsatzplus von 2,5 Prozent aufwarten, schrieb Lars Vom-Cleff in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Das operative Ergebnis (Ebitda) erwartet der Experte 8 Prozent über dem Vorjahreswert./rob/edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 08:02 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: KRONES AG Buy
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KRONES AG 		Analyst:
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Lars Vom-Cleff 		KGV*:
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