NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Krones von 150 auf 152 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einem enttäuschenden Ausblick auf 2026, der die Aktie belastet habe, dürfte sich Stimmung mit dem Zahlenwerk zum dritten Quartal drehen, schrieb Constantin Hesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet mit soliden Auftragseingängen und einer soliden Gewinn- und Verlustrechnung des Herstellers von Getränkeabfüllanlagen./rob/ck/ajx;