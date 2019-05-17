|Kurse + Charts + Realtime
Knorr-Bremse Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Knorr-Bremse nach Zahlen zum zweiten Quartal von 65 auf 91 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Diese hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bedingt durch Wechselkurseinflüsse habe der Bremsenhersteller das Jahresziel für den Umsatz gesenkt. Die neue, niedrigere Zielmarke decke sich mit der Konsensschätzung./rob/bek/nas;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Knorr-Bremse Hold
Unternehmen:
Knorr-Bremse
Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kursziel:
91.00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
92.15 €
Abst. Kursziel*:
-1.25%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
91.50 €
Abst. Kursziel aktuell:
-0.55%
Analyst Name::
Jorge Gonzalez Sadornil
KGV*:
-
Nachrichten zu Knorr-Bremse
08.08.25
|Knorr-Bremse-Aktie fällt: Offenbar hunderte Jobs bei Knorr-Bremse vor dem Aus (AWP)
08.08.25
|MDAX-Titel Knorr-Bremse-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Knorr-Bremse-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
07.08.25
|Freundlicher Handel: MDAX letztendlich im Plus (finanzen.ch)
07.08.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX am Donnerstagnachmittag steigen (finanzen.ch)
07.08.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX verliert zum Handelsstart (finanzen.ch)
01.08.25
|MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Knorr-Bremse von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
31.07.25
|Knorr-Bremse-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli (finanzen.net)
31.07.25