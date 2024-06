ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Kering nach einem Gespräch unter anderem mit Finanzchefin Armelle Poulou auf "Buy" mit einem Kursziel von 415 Euro belassen. Sie habe Eindrücke zu den strategischen Visionen des Luxusgüterkonzerns gewonnen, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es sei noch viel zu tun, doch nach einer Korrektur der Erwartungen sieht sie in Kering weiterhin die aussichtsreichste Wendungsstory./tih/la;