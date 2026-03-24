NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für K+S von 12,70 auf 13,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Konflikt im Nahen Osten dürfte die Ergebnisse des Düngerkonzerns weniger stark belasten als zunächst befürchtet, schrieb Angelina Glazova in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auf Basis der kürzlich gemeldeten soliden Zahlen zum vierten Quartal sowie der neuen Geschäftsziele habe sie ihre Ergebnisprognosen (Ebitda) für 2026 und 2027 erhöht./edh/ck;