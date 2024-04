LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Jungheinrich nach Quartalszahlen von 37 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die guten Wachstumsaussichten des Gabelstaplerherstellers würden unterschätzt, schrieb Analyst Timothy Lee in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2024 sei "konstruktiv", aber es seien weitere Belege für eine makroökonomische Erholung und für eine Kostenkontrolle nötig. Lee verwies zudem auf verstärkte Anstrengungen des Konzerns in Sachen Lagerautomatisierung, um das langfristige Wachstum voranzutreiben./ck/bek;