Analysen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jungheinrich auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Die Quartalszahlen hätten gezeigt, dass die zuvor in Aussicht gestellte stärkere zweite Jahreshälfte ausbleiben wird, schrieb Analyst Lasse Stüben in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings trügen die vom Management eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen erste Früchte und sollten dem Gabelstapler-Hersteller in einem nach wie vor herausfordernden Marktumfeld eine gute Ausgangsposition verschaffen./edh/lew;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2024 / 18:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



