|Rentabler Jungheinrich-Einstieg?
|
31.12.2025 10:02:25
MDAX-Wert Jungheinrich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Jungheinrich-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Investment in Jungheinrich-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Vor 1 Jahr wurde das Jungheinrich-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 25.66 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die Jungheinrich-Aktie investierten, hätten nun 3.897 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.12.2025 gerechnet (35.42 EUR), wäre das Investment nun 138.04 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 38.04 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Jungheinrich eine Börsenbewertung in Höhe von 3.61 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Jungheinrich AG
|
24.12.25
|MDAX-Wert Jungheinrich-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Jungheinrich von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
23.12.25
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich mittags leichter (finanzen.ch)
|
19.12.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Handelsende im Aufwind (finanzen.ch)
|
19.12.25
|Jungheinrich-Aktie fester: Neue Interims-Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt (Dow Jones)
|
19.12.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX mittags (finanzen.ch)
|
17.12.25
|MDAX-Titel Jungheinrich-Aktie: So viel hätte eine Investition in Jungheinrich von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
16.12.25
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
10.12.25
|MDAX-Wert Jungheinrich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Jungheinrich-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Jungheinrich AG
|11.12.25
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|09.12.25
|Jungheinrich Kaufen
|DZ BANK
|08.12.25
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|05.12.25
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Börse aktuell - Live TickerVerkürzter Handel vor Silvester: SMI und DAX beenden letzten Börsentag 2025 höher
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag höher. Der DAX verbuchte ebenso Gewinne.