MDAX-Wert Jungheinrich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Jungheinrich-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurde das Jungheinrich-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 25.66 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die Jungheinrich-Aktie investierten, hätten nun 3.897 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.12.2025 gerechnet (35.42 EUR), wäre das Investment nun 138.04 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 38.04 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Jungheinrich eine Börsenbewertung in Höhe von 3.61 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch