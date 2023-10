NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Jungheinrich mit "Buy" und einem Kursziel von 39 Euro in die Bewertung aufgenommen. Konjunktursorgen hätten zuletzt die Bewertungen der Aktien von Gabelstapler-Herstellern belastet, wobei ein zu negatives Szenario mittlerweile eingepreist sei, schrieb Analyst Lucas Ferhani in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Bis zum Jahresende sollten die Produzenten von massiven Auftragsbeständen zu höheren Preisen profitieren. Eine klare Fokussierung auf Preis- und Kostenkontrolle dürfte auch den Margenverfall begrenzen./edh/gl;