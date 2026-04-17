JOST Werke Aktie 37490746 / DE000JST4000
51.23CHF
-0.33CHF
-0.64 %
11:25:04
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20.04.2026 10:05:29
JOST Werke Buy
JOST Werke
51.23 CHF -0.64%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Jost Werke mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Europa und die asiatische-pazifische Region dürften die US-Schwäche beim Lkw-Zulieferer kompensiert haben, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Mitte Mai./rob/ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JOST Werke AG Buy
|
Unternehmen:
JOST Werke AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
74.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
55.50 €
|
Abst. Kursziel*:
33.33%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
55.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32.85%
|
Analyst Name::
Nicolai Kempf
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu JOST Werke AG
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17.04.26
|EQS-PVR: JOST Werke SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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17.04.26
|EQS-PVR: JOST Werke SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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31.03.26
|Analysten sehen für JOST Werke-Aktie Luft nach oben (finanzen.net)
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31.03.26
|EQS-PVR: JOST Werke SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)