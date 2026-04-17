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JOST Werke Aktie 37490746 / DE000JST4000

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20.04.2026 10:05:29

JOST Werke Buy

JOST Werke
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Jost Werke mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Europa und die asiatische-pazifische Region dürften die US-Schwäche beim Lkw-Zulieferer kompensiert haben, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Mitte Mai./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: JOST Werke AG Buy
Unternehmen:
JOST Werke AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
74.00 €
Rating jetzt:
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Rating update:
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55.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Nicolai Kempf 		KGV*:
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