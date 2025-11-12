JOST Werke Aktie 37490746 / DE000JST4000
48.07CHF
-0.21CHF
-0.42 %
09:01:58
BRXC
14.11.2025 08:00:06
JOST Werke Buy
JOST Werke
48.07 CHF -0.42%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jost Werke mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Buy" belassen. Trotz schwieriger Absatzmärkte habe das Wachstum aus eigener Kraft des Unternehmens überzeugt, schrieb Yasmin Steilen am Donnerstagabend im Nachgang des Zwischenberichts./rob/mis/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JOST Werke AG Buy
|
Unternehmen:
JOST Werke AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
68.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
52.60 €
|
Abst. Kursziel*:
29.28%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
53.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.39%
|
Analyst Name::
Yasmin Steilen
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu JOST Werke AG
|
13.11.25
|Freundlicher Handel: SDAX zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
13.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
13.11.25