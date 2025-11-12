JOST Werke Aktie 37490746 / DE000JST4000
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
JOST Werke Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jost Werke nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Fabio Hölscher betonte in seiner ersten Reaktion am Donnerstag die solide Profitabilität des Nutzfahrzeugzulieferers angesichts eines herausfordernden Marktumfeldes. Dies unterstreiche den bedeutenden Fortschritt, den die Neu-Isenburger bei der Integration des Hydraulikspezialisten Hyva gemacht hätten./rob/la/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JOST Werke AG Buy
|
Unternehmen:
JOST Werke AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
75.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
51.30 €
|
Abst. Kursziel*:
46.20%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
52.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
43.95%
|
Analyst Name::
Fabio Hölscher
|
KGV*:
-
Nachrichten zu JOST Werke AG
|
09:28
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.ch)
|
08:00
|EQS-News: JOST wächst stark in allen Regionen trotz herausfordernder Marktbedingungen (EQS Group)
|
08:00
|EQS-News: JOST grows strongly in all regions despite challenging market conditions (EQS Group)
|
04.11.25
|Schwacher Handel: SDAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
31.10.25
|Oktober 2025: Experten empfehlen JOST Werke-Aktie mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: JOST Werke gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
23.10.25
|EQS-PVR: JOST Werke SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
23.10.25