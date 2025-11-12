Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
JOST Werke Aktie 37490746 / DE000JST4000

48.20
CHF
3.20
CHF
7.12 %
11:30:26
BRXC
JOST Werke Buy

JOST Werke
48.20 CHF 7.12%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jost Werke nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Fabio Hölscher betonte in seiner ersten Reaktion am Donnerstag die solide Profitabilität des Nutzfahrzeugzulieferers angesichts eines herausfordernden Marktumfeldes. Dies unterstreiche den bedeutenden Fortschritt, den die Neu-Isenburger bei der Integration des Hydraulikspezialisten Hyva gemacht hätten./rob/la/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JOST Werke AG Buy
Unternehmen:
JOST Werke AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
75.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
51.30 € 		Abst. Kursziel*:
46.20%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
52.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
43.95%
Analyst Name::
Fabio Hölscher 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

