JOST Werke Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Jost Werke von 70 auf 82 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Nutzfahrzeugzulieferer habe im zweiten Quartal umsatzseitig erwartungsgemäß und beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) besser als prognostiziert abgeschnitten, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil in einem am Dienstag vorliegenden Rückblick auf die Zahlen. Die Integration von Hyva sei auf einem guten Weg und der Ausblick bestätigt worden. Zum neuen Kursziel verwies der Experte auf seine angepassten Schätzungen sowie den weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum für die Aktie./rob/gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JOST Werke AG Buy
|
Unternehmen:
JOST Werke AG
|
Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|
Kursziel:
82.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
51.70 €
|
Abst. Kursziel*:
58.61%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
54.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
50.46%
|
Analyst Name::
Jorge Gonzalez Sadornil
|
KGV*:
-
Analysen zu JOST Werke AG
|10:18
|JOST Werke Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.08.25
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|15.08.25
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|15.08.25
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.25
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|JOST Werke AG
|40.82
|0.71%
