JOST Werke Aktie 37490746 / DE000JST4000

40.82
CHF
0.29
CHF
0.71 %
16.12.2024
BRXC
19.08.2025 10:18:55

JOST Werke Buy

JOST Werke
40.82 CHF 0.71%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Jost Werke von 70 auf 82 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Nutzfahrzeugzulieferer habe im zweiten Quartal umsatzseitig erwartungsgemäß und beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) besser als prognostiziert abgeschnitten, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil in einem am Dienstag vorliegenden Rückblick auf die Zahlen. Die Integration von Hyva sei auf einem guten Weg und der Ausblick bestätigt worden. Zum neuen Kursziel verwies der Experte auf seine angepassten Schätzungen sowie den weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum für die Aktie./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 08:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / 08:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JOST Werke AG Buy
Unternehmen:
JOST Werke AG 		Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG 		Kursziel:
82.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
51.70 € 		Abst. Kursziel*:
58.61%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
54.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
50.46%
Analyst Name::
Jorge Gonzalez Sadornil 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu JOST Werke AG

Analysen zu JOST Werke AG

10:18 JOST Werke Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
15.08.25 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
15.08.25 JOST Werke Buy Warburg Research
15.08.25 JOST Werke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.25 JOST Werke Buy Warburg Research
