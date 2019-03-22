|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
13.08.2025 16:24:40
JENOPTIK Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Jenoptik nach Quartalszahlen von 20 auf 19 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das Hightech-Unternehmen habe beim Auftragseingang positiv überrascht, schrieb Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Umsatz und Profitabilität hätten jedoch die Erwartungen verfehlt. Der Experte senkte seine Prognosen für 2025 und 2026./rob/edh/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 15:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 15:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 15:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JENOPTIK AG Halten
|
Unternehmen:
JENOPTIK AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
18.69 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
18.52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dirk Schlamp
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse