JCDecaux Aktie 1140587 / FR0000077919
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JCDecaux Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für JCDecaux nach Aussagen von Co-Vorstandschef Jean-Charles Decaux auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Dies schrieb Davide Amorim in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Decaux habe sich zuversichtlich hinsichtlich der Geschäftsbasis und der zunehmenden Nutzung von Außenwerbung gezeigt. Auch die Fähigkeit des französischen Außenwerbekonzerns, im Bereich KI erfolgreich zu sein, sei optimistisch beurteilt worde. Amorim erwartet jedoch für das laufende zweite Quartal ein Wachstum aus eigener Unternehmenskraft, das unter der Prognose für das erste liegen werde. Dabei verwies er auf den Konflikt im Nahen Osten sowie ein schwächeres Marktumfeld in China./ck/rob/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Buy
|
Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
28.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
19.91 €
|
Abst. Kursziel*:
40.63%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
19.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40.85%
|
Analyst Name::
Davide Amorim
|
KGV*:
-
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