JCDecaux Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für JCDecaux auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 19,80 Euro belassen. Analystin Annick Maas und ihr Kollege Christophe Cherblanc präsentierten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen Fragenkatalog zu einzelnen Werten aus dem europäischen Mediensektor. Beim Außenwerbekonzern JCDecaux hinterfragen sie unter anderem die aktuellen, regionalen Werbetrends und Vertragsverhandlungen in China./tih/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|
31.08.25
|So schätzen die Analysten die JCDecaux-Aktie im August 2025 ein (finanzen.net)
|
31.07.25
|Juli 2025: Analysten sehen Potenzial bei JCDecaux-Aktie (finanzen.net)
|
30.06.25
|Juni 2025: Die Expertenmeinungen zur JCDecaux-Aktie (finanzen.net)
|
31.05.25
|JCDecaux-Aktie: Was Analysten im Mai vom Papier halten (finanzen.net)
|
30.04.25
|JCDecaux-Aktie: Was Analysten im April vom Papier halten (finanzen.net)
|
31.03.25
|JCDecaux-Aktie: Was Analysten von JCDecaux erwarten (finanzen.net)
Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|10:38
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.25
|JCDecaux Neutral
|UBS AG
|04.08.25
|JCDecaux Hold
|Deutsche Bank AG
|01.08.25
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.25
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
