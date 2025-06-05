Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
JCDecaux Aktie 1140587 / FR0000077919

14.67
CHF
1.36
CHF
10.22 %
05.06.2025
BRXC
11.09.2025 10:38:23

JCDecaux Market-Perform

JCDecaux
14.67 CHF 10.22%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für JCDecaux auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 19,80 Euro belassen. Analystin Annick Maas und ihr Kollege Christophe Cherblanc präsentierten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen Fragenkatalog zu einzelnen Werten aus dem europäischen Mediensektor. Beim Außenwerbekonzern JCDecaux hinterfragen sie unter anderem die aktuellen, regionalen Werbetrends und Vertragsverhandlungen in China./tih/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 15:47 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Market-Perform
Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
19.80 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
15.22 € 		Abst. Kursziel*:
30.09%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
15.31 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29.33%
Analyst Name::
Annick Maas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

