JCDecaux Aktie 1140587 / FR0000077919
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
JCDecaux Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für JCDecaux von 19,50 auf 19,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Das dritte Quartal des Werbekonzerns sei kein großes Ereignis gewesen, schrieb Annick Maas am Donnerstagabend. Der Umsatz sei einen Tick besser gewesen als erwartet, während die Aussagen zum Schlussquartal etwas negativer geklungen hätten als gedacht. Sie senkte etwas ihre Umsatzerwartungen im Außenwerbegeschäft./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 19:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Market-Perform
|
Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
19.30 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
14.70 €
|
Abst. Kursziel*:
31.29%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
15.08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.98%
|
Analyst Name::
Annick Maas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|
31.10.25
|Oktober 2025: Analysten sehen Potenzial bei JCDecaux-Aktie (finanzen.net)
|
31.08.25
|So schätzen die Analysten die JCDecaux-Aktie im August 2025 ein (finanzen.net)
|
31.07.25