JCDecaux Market-Perform

JCDecaux
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für JCDecaux von 19,50 auf 19,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Das dritte Quartal des Werbekonzerns sei kein großes Ereignis gewesen, schrieb Annick Maas am Donnerstagabend. Der Umsatz sei einen Tick besser gewesen als erwartet, während die Aussagen zum Schlussquartal etwas negativer geklungen hätten als gedacht. Sie senkte etwas ihre Umsatzerwartungen im Außenwerbegeschäft./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 19:01 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 19:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Market-Perform
Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
19.30 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
14.70 € 		Abst. Kursziel*:
31.29%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
15.08 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27.98%
Analyst Name::
Annick Maas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse