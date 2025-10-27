JCDecaux Aktie 1140587 / FR0000077919
14.28CHF
-0.19CHF
-1.29 %
10:24:20
BRXC
27.10.2025 09:47:59
JCDecaux Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für JCDecaux von 19,80 auf 19,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analystin Annick Maas rechnet für das dritte Quartal mit einem leichten Umsatzrückgang des Werbekonzerns. Sie gab ihren Schätzungen am Montag vor dem Quartalsbericht am 6. November den letzten Feinschliff./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 07:20 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 07:20 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Market-Perform
|
Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
19.50 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
15.54 €
|
Abst. Kursziel*:
25.48%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
15.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.21%
|
Analyst Name::
Annick Maas
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|
31.08.25
|So schätzen die Analysten die JCDecaux-Aktie im August 2025 ein (finanzen.net)
|
31.07.25