Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’486 -0.7%  SPI 17’251 -0.6%  Dow 47’207 1.0%  DAX 24’270 0.1%  Euro 0.9264 0.0%  EStoxx50 5’691 0.3%  Gold 4’049 -0.8%  Bitcoin 91’656 0.6%  Dollar 0.7964 0.0%  Öl 65.3 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Novartis-Analyse: Bernstein Research vergibt Outperform an Novartis-Aktie
Porsche-Aktie dennoch im Plus: Autobauer meldet herben Gewinneinbruch wegen Sonderkosten
"The Big Short"-Investor Michael Burry setzt auf mutige Investitionsstrategien
Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell
DAX 40-Titel Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Daimler Truck-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Suche...
200.- Saxo-Deal

JCDecaux Aktie 1140587 / FR0000077919

14.28
CHF
-0.19
CHF
-1.29 %
10:24:20
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.10.2025 09:47:59

JCDecaux Market-Perform

JCDecaux
14.28 CHF -1.29%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für JCDecaux von 19,80 auf 19,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analystin Annick Maas rechnet für das dritte Quartal mit einem leichten Umsatzrückgang des Werbekonzerns. Sie gab ihren Schätzungen am Montag vor dem Quartalsbericht am 6. November den letzten Feinschliff./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 07:20 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 07:20 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Market-Perform
Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
19.50 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
15.54 € 		Abst. Kursziel*:
25.48%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
15.45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26.21%
Analyst Name::
Annick Maas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse