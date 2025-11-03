NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für JCDecaux nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Das organische Erlöswachstum des Werbekonzerns sei etwas besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/nas;