JCDecaux Aktie 1140587 / FR0000077919

14.36
CHF
-0.08
CHF
-0.58 %
17:29:46
BRXC
06.11.2025 19:31:45

JCDecaux Neutral

JCDecaux
14.36 CHF -0.58%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für JCDecaux nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Das organische Erlöswachstum des Werbekonzerns sei etwas besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 17:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 17:28 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Neutral
Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
17.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
15.61 € 		Abst. Kursziel*:
8.90%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
15.04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.03%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse