NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat JCDecaux von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 20,70 auf 24,80 Euro angehoben. Analystin Lisa Yang verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf die verbesserten kurzfristigen Wachstumsaussichten des Werbekonzerns. Dazu komme das Potenzial durch anstehende sportliche Großereignisse wie die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland und die Olympischen Spiele in Paris sowie eine weitere Erholung in China. Yang hob ihre Schätzung für das Umsatzwachstum aus eigener Kraft im laufenden Jahr an und liegt nach eigenen Angaben nun über der Konsensprognose./gl/la;