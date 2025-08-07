IONOS 39.66 CHF -0.77% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ionos nach Zahlen zum zweiten Quartal von 44 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Marktschätzungen für den Internetdienstleister legten nochmals zu, schrieb Toby Ogg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Am Markt fokussiere man auf die Möglichkeiten rund um das Thema Künstliche Intelligenz./rob/bek/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 19:01 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.