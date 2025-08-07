|Kurse + Charts + Realtime
08.08.2025 07:56:32
IONOS Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ionos nach Zahlen zum zweiten Quartal von 44 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Marktschätzungen für den Internetdienstleister legten nochmals zu, schrieb Toby Ogg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Am Markt fokussiere man auf die Möglichkeiten rund um das Thema Künstliche Intelligenz./rob/bek/men;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 19:01 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: IONOS Overweight
|
Unternehmen:
IONOS
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
45.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
42.60 €
|
Abst. Kursziel*:
5.63%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
42.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.13%
|
Analyst Name::
Toby Ogg
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu IONOS
|
07.08.25
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX schwächelt letztendlich (finanzen.ch)
|
07.08.25
|Freundlicher Handel: MDAX letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
07.08.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX am Donnerstagnachmittag steigen (finanzen.ch)
|
07.08.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX am Donnerstagnachmittag steigen (finanzen.ch)
|
07.08.25
|Freundlicher Handel: MDAX mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
07.08.25
|XETRA-Handel TecDAX präsentiert sich leichter (finanzen.ch)
|
07.08.25
|EQS-News: IONOS Group SE mit erfolgreichem ersten Halbjahr 2025 - Prognose 2025 konkretisiert (EQS Group)
|
07.08.25