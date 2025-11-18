IONOS Aktie 124525998 / DE000A3E00M1
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ionos von 47 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem überraschenden Abschied des Finanzchefs aus persönlichen Gründen und dem in der Vergangenheit schon von etlichen Investoren geforderten Verkauf des Geschäftsbereichs AdTech habe der Internetdienstleister vergangene Woche für Gesprächsstoff gesorgt, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Dienstag vorliegenden Rückblick. Das neue Geschäftsportfolio sei weniger anfällig für ein schwaches Konjunkturumfeld und gewinnträchtiger. Anders als der Markt sehe sie mit Blick auf das Thema Künstliche Intelligenz (KI) mehr Chancen als Risiken./gl/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: IONOS Buy
|
Unternehmen:
IONOS
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
43.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
26.25 €
|
Abst. Kursziel*:
63.81%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
26.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
63.19%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
