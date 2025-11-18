Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'505 -0.7%  SPI 17'184 -0.8%  Dow 46'590 -1.2%  DAX 23'294 -1.3%  Euro 0.9228 0.0%  EStoxx50 5'565 -1.4%  Gold 4'040 -0.1%  Bitcoin 72'411 -1.2%  Dollar 0.7962 0.0%  Öl 64.0 -0.1% 
IONOS Aktie 124525998 / DE000A3E00M1

24.46
CHF
0.32
CHF
1.31 %
10:54:37
BRXC
18.11.2025 09:33:54

IONOS Buy

IONOS
24.46 CHF 1.31%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ionos von 47 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem überraschenden Abschied des Finanzchefs aus persönlichen Gründen und dem in der Vergangenheit schon von etlichen Investoren geforderten Verkauf des Geschäftsbereichs AdTech habe der Internetdienstleister vergangene Woche für Gesprächsstoff gesorgt, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Dienstag vorliegenden Rückblick. Das neue Geschäftsportfolio sei weniger anfällig für ein schwaches Konjunkturumfeld und gewinnträchtiger. Anders als der Markt sehe sie mit Blick auf das Thema Künstliche Intelligenz (KI) mehr Chancen als Risiken./gl/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 08:12 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

