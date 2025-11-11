IONOS Aktie 124525998 / DE000A3E00M1
23.55CHF
-1.26CHF
-5.09 %
12:33:59
BRXC
12.11.2025 10:34:12
IONOS Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ionos mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Buy" belassen. Der Internetdienstleister habe ein durchwachsenes drittes Quartal hinter sich, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
IONOS
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
47.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
25.40 €
|
Abst. Kursziel*:
85.04%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
25.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
84.68%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
