NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für International Airlines Group mit einem Kursziel von 2,90 Pence auf "Overweight" belassen. Die Papiere tragen in der am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse von Harry Gowers zudem weiter den Stempel "Positive Catalyst Watch" für kurzfristigen Optimismus. Der Experte sieht mit Blick auf den Winter generell eine Kaufgelegenheit für Fluggesellschaften. Sein Favorit ist aber Easyjet./ag/tih;