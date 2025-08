NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" und mit einem Kursziel von 5,50 Euro belassen. Preise und Kosten hätten sich vorteilhaft für die Airline-Holding entwickelt, schrieb Harry Gowers in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Daher habe IAG die Erwartungen übertroffen. Für das zweite Halbjahr seien niedrigere Preise zu erwarten, die jedoch von ebenfalls niedrigeren Kosten ausgeglichen werden sollten./bek/tih;