Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’392 0.8%  SPI 17’107 0.8%  Dow 46’987 0.2%  DAX 23’933 1.5%  Euro 0.9324 0.1%  EStoxx50 5’652 1.5%  Gold 4’080 2.0%  Bitcoin 85’349 1.0%  Dollar 0.8059 0.0%  Öl 64.0 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Ringen um Adipositas-Spezialisten Metsera: Pfizer gewinnt gegen Novo Nordisk - Aktien uneins
TMTG-Aktie steigt dennoch: Trump Media meldet deutliche Verluste in Q3
SMI-Titel UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UBS-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
SMI-Wert Alcon-Aktie: Wäre eine Alcon-Investition von vor 3 Jahren rentabel gewesen?
ATX-Titel CPI Europe-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CPI Europe-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Suche...

International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018

4.02
CHF
0.12
CHF
3.02 %
10:08:15
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.11.2025 08:12:36

International Consolidated Airlines Outperform

International Consolidated Airlines
4.02 CHF 3.02%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für International Airlines Group (IAG) von 470 auf 475 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Airline-Holding habe als letzte innerhalb der Branche ihre Quartalszahlen vorgelegt, die die erwartete Ertragsschwäche in Nordamerika gezeigt hätten, schrieb Alex Irving in seinem am Montag vorliegenden Rückblick. Die Kursreaktion auf die leicht verfehlten operativen Ergebniserwartungen (Ebit) sei heftig ausgefallen. IAG habe dank einer weiter robusten Nachfrage die Kosten- und Investitionsziele beibehalten und ein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Daher hält er seinen Branchenfavoriten weiter für attraktiv./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 06:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Outperform
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
4.75 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
4.05 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
3.79 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:12 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
07:45 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
06:35 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.11.25 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.11.25 International Consolidated Airlines Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen