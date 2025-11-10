International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018
International Consolidated Airlines Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für International Airlines Group (IAG) von 470 auf 475 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Airline-Holding habe als letzte innerhalb der Branche ihre Quartalszahlen vorgelegt, die die erwartete Ertragsschwäche in Nordamerika gezeigt hätten, schrieb Alex Irving in seinem am Montag vorliegenden Rückblick. Die Kursreaktion auf die leicht verfehlten operativen Ergebniserwartungen (Ebit) sei heftig ausgefallen. IAG habe dank einer weiter robusten Nachfrage die Kosten- und Investitionsziele beibehalten und ein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Daher hält er seinen Branchenfavoriten weiter für attraktiv./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Outperform
|
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
4.75 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
4.05 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
3.79 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.
|
09:28
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
07.11.25
|Schwache Performance in London: FTSE 100 beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
07.11.25
|IAG-Aktie im Sinkflug: Schwaches US-Geschäft drückt auf die Umsätze (AWP)
|
07.11.25
|LSE-Handel So entwickelt sich der FTSE 100 nachmittags (finanzen.ch)
|
07.11.25
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 gibt mittags nach (finanzen.ch)
|
07.11.25
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 beginnt die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
07.11.25
|IAG says US market improving after summer air travel slowdown (Financial Times)
|
03.11.25
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.
|08:12
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|07:45
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|06:35
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|International Consolidated Airlines S.A.
|4.04
|3.51%
