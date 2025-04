NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für International Airlines Group von 350 auf 260 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Market-Perform" belassen. In Phasen konjunkturellen Abschwungs hielten sich Verbraucher mit Ausgaben zurück und Geschäftsreisen würden reduziert, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Zudem dürften die Beschaffungskosten für Flugzeuge steigen. Hilfreich seien hingegen sinkende Treibstoffkosten. Bei IAG komme ein hoher Geschäftsanteil in den USA belastend hinzu./bek/nas;