International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018
4.01CHF
0.11CHF
2.72 %
13:11:58
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
10.11.2025 11:35:09
International Consolidated Airlines Buy
International Consolidated Airlines
4.01 CHF 2.72%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat International Airlines Group (IAG) mit einem Kursziel von 475 Pence auf "Buy" belassen. Die Airline-Holding habe zwar keine positiven Überraschungen geliefert, aber mit soliden Quartalszahlen dem Gegenwind im operativen Umfeld und von der Währungsseite her getrotzt, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Montag vorliegenden Rückblick./gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:16 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Buy
|
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
4.75 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
4.32 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
3.79 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Jaime Rowbotham
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.
|
12:26
|Handel in London: FTSE 100 legt am Montagmittag zu (finanzen.ch)
|
10:02
|FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine International Consolidated Airlines-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
07.11.25
|Schwache Performance in London: FTSE 100 beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
07.11.25
|IAG-Aktie im Sinkflug: Schwaches US-Geschäft drückt auf die Umsätze (AWP)
|
07.11.25
|LSE-Handel So entwickelt sich der FTSE 100 nachmittags (finanzen.ch)
|
07.11.25
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 gibt mittags nach (finanzen.ch)
|
07.11.25
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 beginnt die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)