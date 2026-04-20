Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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Infineon Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Infineon von 49 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alexander Duval ging am Mittwoch auf die wichtigsten Fragen der Anleger vor dem Bericht zum zweiten Geschäftsquartal am 6. Mai ein. Interessant sei insbesondere, ob sich die Nachfrage aus Autobranche und Industrie tatsächlich gebessert habe, wie nach dem ersten Quartal avisiert. Zudem stünden Signale zum Einfluss der jüngsten geopolitischen Ereignisse im Fokus. Für sein Kursziel setzte Duval einen etwas höheren Bewertungsmaßstab an./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Buy
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
53.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
47.88 €
|
Abst. Kursziel*:
10.68%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
48.57 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.13%
|
Analyst Name::
Alexander Duval
|
KGV*:
-
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