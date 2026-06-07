Commerzbank-Aktie: Was Analysten von Commerzbank erwarten

7 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Commerzbank-Aktie veröffentlicht.

6 Experten empfehlen die Commerzbank-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 41,14 EUR für die Commerzbank-Aktie, was einem Anstieg von 4,08 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 37,06 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Barclays Capital 42,00 EUR 13,33 29.05.2026 Barclays Capital 42,00 EUR 13,33 21.05.2026 Deutsche Bank AG 42,00 EUR 13,33 12.05.2026 Deutsche Bank AG 40,00 EUR 7,93 11.05.2026 DZ BANK - - 11.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 37,00 EUR -0,16 11.05.2026 RBC Capital Markets 43,00 EUR 16,03 08.05.2026 Barclays Capital 42,00 EUR 13,33 08.05.2026

Redaktion finanzen.ch