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Monats-Einschätzungen 07.06.2026 13:28:00

Commerzbank-Aktie: Was Analysten von Commerzbank erwarten

Commerzbank-Aktie: Was Analysten von Commerzbank erwarten

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Commerzbank-Aktie in den Fokus genommen.

Commerzbank
36.80 EUR -0.54%
Kaufen Verkaufen

7 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Commerzbank-Aktie veröffentlicht.

6 Experten empfehlen die Commerzbank-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 41,14 EUR für die Commerzbank-Aktie, was einem Anstieg von 4,08 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 37,06 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital42,00 EUR13,3329.05.2026
Barclays Capital42,00 EUR13,3321.05.2026
Deutsche Bank AG42,00 EUR13,3312.05.2026
Deutsche Bank AG40,00 EUR7,9311.05.2026
DZ BANK--11.05.2026
JP Morgan Chase & Co.37,00 EUR-0,1611.05.2026
RBC Capital Markets43,00 EUR16,0308.05.2026
Barclays Capital42,00 EUR13,3308.05.2026

Redaktion finanzen.ch

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