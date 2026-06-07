Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
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07.06.2026 13:28:00
Commerzbank-Aktie: Was Analysten von Commerzbank erwarten
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Commerzbank-Aktie in den Fokus genommen.
7 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Commerzbank-Aktie veröffentlicht.
6 Experten empfehlen die Commerzbank-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 41,14 EUR für die Commerzbank-Aktie, was einem Anstieg von 4,08 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 37,06 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|42,00 EUR
|13,33
|29.05.2026
|Barclays Capital
|42,00 EUR
|13,33
|21.05.2026
|Deutsche Bank AG
|42,00 EUR
|13,33
|12.05.2026
|Deutsche Bank AG
|40,00 EUR
|7,93
|11.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|11.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|37,00 EUR
|-0,16
|11.05.2026
|RBC Capital Markets
|43,00 EUR
|16,03
|08.05.2026
|Barclays Capital
|42,00 EUR
|13,33
|08.05.2026
Redaktion finanzen.ch
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