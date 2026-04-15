Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
41.44CHF
1.07CHF
2.65 %
10:39:26
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
15.04.2026 09:39:08
Infineon Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Infineon von 48 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Robert Sanders sprach in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die europäische Hardwarebranche von prallen Auftragsbüchern. Die Branche profitiere wohl auch weiterhin von der KI-Begeisterung, schrieb er./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Buy
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
52.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
45.24 €
|
Abst. Kursziel*:
14.96%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
45.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.93%
|
Analyst Name::
Robert Sanders
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Infineon AG
|
14.04.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels im Aufwind (finanzen.ch)
|
14.04.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX schliesst mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
14.04.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
14.04.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Start in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
13.04.26
|DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Infineon von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
10.04.26
|Börsenbeben im Tech-Sektor: Käuferstreik bei Aktien von Okta, Microsoft, Palantir & Co. - So reagieren SAP und Infineon (finanzen.ch)
|
10.04.26
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX am Freitagnachmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
10.04.26
|Freitagshandel in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Infineon AG
|09:39
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|08.04.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|01.04.26
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|26.03.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:39
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|08.04.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|01.04.26
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|26.03.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:39
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|08.04.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|26.03.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.03.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|07.04.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|17.03.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.03.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.02.26
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Infineon AG
|41.08
|1.75%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:06
|
Jefferies & Company Inc.
Hermès Buy
|10:04
|
DZ BANK
Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|10:03
|
JP Morgan Chase & Co.
Volkswagen Neutral
|09:59
|
Deutsche Bank AG
SAF-HOLLAND Hold
|09:58
|
Deutsche Bank AG
L'Oréal Hold
|09:49
|
Deutsche Bank AG
Givaudan Hold
|09:48
|
Deutsche Bank AG
Rheinmetall Buy